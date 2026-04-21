Atomic Heart не запускается через VK Play

Пользователи сообщают с проблемами при запуске Atomic Heart через российский игровой магазин VK Play. Геймеры не могут запустить игру из-за проблем с подключением к серверам Denuvo.

© Чемпионат.com

При этом техподдержка советует использовать «альтернативный способ подключения к интернету, который позволяет изменить виртуальное местоположение компьютера». Разработчики Atomic Heart также предлагают изменить маршрут трафика.

В связи с блокировками у провайдеров некоторые маршруты недоступны, что не позволяет вашей сети проложить маршруты до серверов в определённых локациях. К сожалению, с нашей стороны мы ничем не можем помочь, так как блокировка локальная. Попробуйте изменить маршрутизацию вашего трафика.

16 апреля игроки получили доступ к финальному дополнению Atomic Heart.