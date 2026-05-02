Почему из игровой индустрии уходят опытные разработчики?

Рекрутинговое агентство Skillsearch выпустило ежегодный отчет о состоянии игровой индустрии, и он показывает, что самые большие проблемы у разработчиков впереди — по крайней мере, если ничего не изменится. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему.

© Steam

Данные Skillsearch предоставляют ценный контекст, который развенчивает устоявшиеся в последние годы мифы. Например, удаленная работа в профессиональных кругах иногда считается чуть ли не смертельно опасной темой для разговора, но статистика показывает, что в большинстве компаний она не является каким-то табу.

Хотя полностью удаленная работа не является нормой, посещение офиса пять дней в неделю тоже не повсеместно — большинство разработчиков во всех секторах игровой индустрии работают из дома как минимум пару дней в неделю. Тот факт, что подобная практика тихо стала стандартной, стоит помнить в моменты, когда очередная крупная студия прикажет сотрудникам массово вернуться в офисы. Хотя бы потому, что в таких объявлениях топ-менеджеры часто имплицитно намекают, что удаленная работа — странная, редкая роскошь, а не вполне обычное явление.

Но самые примечательные цифры в отчете раскрывают влияние крупных сокращений на карьеру многих разработчиков. Примерно 40% респондентов потеряли работу хотя бы раз, более половины из них (22%) — в прошлом году. Еще 28% работают в студиях, где провели реструктуризацию, но сокращения их не коснулись.

Итоги наталкивают на ряд выводов. Есть немного наивная перспектива, утверждающая, что годы сокращений, по сути, наводнили игровую индустрию опытными кадрами, которым нужна работа. Нанимателям надо только сделать предложение. А беспокойство о надежности трудоустройства якобы снижают желание разработчиков регулярно менять работу или пытаться добиться повышений зарплаты и других бонусов.

Однако разговоры непосредственно с менеджерами по персоналу рисуют совсем другую картину. Хотя у компаний и впрямь были возможности нанять хороших людей, потерявших прежние места работы, поиск по-настоящему опытных, умелых сотрудников остается очень сложной задачей. Исследование Skillsearch намекает на причину; 44% респондентов ответили, что подумывают уйти из индустрии в результате сокращений. То есть, надежность трудоустройства — важнейший аспект для многих людей, и они готовы искать вакансии в других сферах, чтобы получить ее.

А этот факт, в свою очередь, влияет на много других нюансов. Более 60% опрошенных во всех секторах готовы искать работу за пределами игровой индустрии; среди программистов эта цифра возрастает до планки выше 70%, а в сфере администрации труда — выше 80%. Опыт и навыки из этих сегментов проще всего перенести на другие карьерные пути.

Другими словами, немаленький процент участников игровой индустрии не готов держаться за свои позиции даже спустя много лет бесконечных сокращений. Они более склонны искать стратегии выходы и лучшую жизнь где-то в других местах, хотя, справедливости ради, проблема с удержанием сотрудников не в новинку для геймдева. Об этом предпочитают лишний раз не говорить, но многие навыки людей, создающих и продающих видеоигры, полезны и в других сферах — тех, где зарплаты и бонусы, как правило, куда более привлекательны.

Большинство людей, работающих в игровой индустрии, работают в ней добровольно — из страсти и предпочтений, не из необходимости. Поэтому на протяжении десятилетий на рынке сформировалась стабильная «утечка мозгов». Опытные, талантливые сотрудники перестают отдавать приоритет своим увлечениям и начинают искать зарплаты, привилегии и условия труда. В их ситуации закрывать глаза на сложившуюся обстановку уже невозможно, потому что они постепенно стареют, и у многим нужно заботиться о семьях.

Если к подобному восприятию добавится широко распространенное мнение, что карьеры в видеоиграх очень нестабильны, то долгосрочные эффекты этого кризиса могут быть тяжелыми. Опыт ничем не заменить, и ни одна индустрия не может легко выдержать отток натренированных кадров с годами знаний и отточенными навыками.

Опрос Skillsearch также подметил скорее негативные взгляды на ИИ среди разработчиков. Респонденты проявляли осторожный оптимизм по поводу технологии в определенных областях, но, в целом, не сочли искусственный интеллект чем-то, что перевернет разработку игр как таковую. Правда, статистика не говорит о том, что часто обсуждают реальные разработчики между собой — ИИ понижает удовлетворение от работы среди как раз тех опытных людей, что нужны индустрии. Для талантливого сотрудника внезапный переход от привычной работы к контролю ИИ — повод для печали.

Тем временем, замедление найма молодых сотрудников в связи с тем, что их работу можно автоматизировать с помощью ИИ, разрушает демографическую пирамиду индустрии. Если новое поколение разработчиков не получает знания от старого, то в последствие это может привести к большим проблемам. Хотя мечта работы над играми всегда будет привлекать определенную часть людей, ветеранов геймдева она уже не удерживает.