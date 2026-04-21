Продажи игры Windrose про пиратов достигли 1 млн копий

Студия Kraken Express похвасталась успехами Windrose, своей новой игры. Всего за шесть дней число проданных копий пиратского выживача достигло 1 млн штук, хотя игра пока вышла только в раннем доступе Steam.

Разработчики эмоционально поблагодарили геймеров за поддержку и заявили, что продолжают работу над проектом.

Ваша поддержка игры, ваше терпение и понимание очень много значат для нас. Работая над патчами, мы находим время и читаем ваши отзывы, предложения, смотрим ваши видео и стримы и, если честно, иногда пускаем скупую и очень суровую пиратскую слезу. Ведь теперь, когда игра вышла, вы разделяете с нами мечту об увлекательном пиратском приключении. Ну и из-за кабанов тоже, да. Но, как говорят, всё, что не отправляет нас с разбега в ближайшую пальму, делает нас сильнее.

Windrose вышла в раннем доступе в Steam 14 апреля. Это выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям даётся возможность крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища вместе с другими пиратами в кооперативе.