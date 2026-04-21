Разработчика Roblox оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы оштрафовал разработчика игр Roblox Corporation за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 4 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением СМИ или интернета»).

На Roblox Corporation составили два протокола, по каждому из которых разработчика оштрафовали на 4 миллиона рублей. Так, общая сумма взыскания составила 8 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор высказался о разблокировке Roblox. В ведомстве подчеркнули, что для этого нет оснований.

В декабре 2025 года Roblox заблокировали в России. Отмечалось, что на платформе размещались материалы, оправдывающие экстремистскую и террористическую деятельность, а также сведения с пропагандой ЛГБТ.