Продажи Pragmata, новой игры Capcom, превысили миллион копий

Capcom объявила, что тираж Pragmata всего за дня после релиза преодолел рубеж в миллион копий. Авторы поблагодарили аудиторию за такой результат и отметили, что рады такому тёплому приёму новой IP.

© Чемпионат.com

Главным героем Pragmata выступает космонавт Хью, который находится на исследовательской станции вместе с девочкой-андроидом по имени Диана. Им предстоит объединить усилия, чтобы победить злобный ИИ и наконец вернуться вместе на Землю.

Pragmata, как отмечали критики, представляет собой линейный экшен, в котором сделан упор на историю, главных героев и простоту механик. Проходится Pragmata быстро, однако игра всё равно довольно глубокая и цепляющая.