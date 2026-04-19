Team Vitality разгромила Team Spirit и стала чемпионом IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2
Team Vitality разгромила Team Spirit в гранд-финале Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2. Серия закончилась со счётом 3:0 — 16:13 на Mirage, 13:10 на Nuke и 13:5 на Dust2.
Лучшим игроком финала стал Робин ropz Коль. Рифлер завершил встречу с KD 62-35. Данил donk Крышковец в матче сделал 49 фрагов при 59 смертях — это его худший гранд-финал в карьере, рейтинг за 3 карты составил 1,00.
Для Team Vitality это уже четвёртая победа в 2026 году: ранее коллектив Дэна apEX Мадэсклера забрал титулы IEM Krakow, PGL Cluj-Napoca и BLAST Open Rotterdam.
Третье место заняла Team Falcons после победы над FURIA.