Узбекская игра Windrose взорвала Steam: 70 тысяч игроков и рейтинг 88%
Пиратский экшен Windrose от узбекистанской студии Kraken Express неожиданно стал одним из самых обсуждаемых релизов раннего доступа в Steam. Игра уже собрала десятки тысяч игроков одновременно и получила очень высокий пользовательский рейтинг — около 88%.
Windrose — это PvE-приключение в альтернативной эпохе пиратства. Игроков ждёт открытый мир, морские сражения, абордажи и конфликты не только с империями, но и с другими пиратскими фракциями. Добавляют хаоса и сверхъестественные силы, с которыми тоже придётся столкнуться.
По данным Steam, в игру одновременно играют около 70 тысяч человек — впечатляющий результат для проекта небольшой студии. Сообщество уже активно делится обзорами и впечатлениями, многие из которых крайне положительные.
Отзывы в Steam наполнены восторгом. Особенно тепло игру приняли игроки из России. Среди комментариев встречаются эмоциональные реакции вроде:
- «Наконец-то нормальная игра про пиратов!»
- «Мы ждали годами и дождались»
- «Это божественно, спасибо разработчикам»
Даже появились стихотворные посвящения игре — настолько сильным оказался эффект от релиза.
В команде Kraken Express около 60 сотрудников и внештатные специалисты. Студия базируется в Ташкенте и также имеет офис в Гонконге. Ранее команда была известна как Windrose Crew и Crosswind Crew.
Успех ранней версии Windrose показывает, что даже небольшие студии из развивающихся IT-регионов способны создавать проекты мирового уровня и конкурировать с крупными игроками индустрии — по крайней мере, в глазах игроков.