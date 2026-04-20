На форуме Reddit рассказали, как и где нашли новую видеокарту всего за $12

Пользователь форума Reddit с ником FunInformation8453 купил в одном из магазинов Goodwill Outlet в США новую видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 Ti всего за $12. Об этом сообщает портал WCCFTech.

Формат торговых точек Goodwill Outlet предполагает реализацию невостребованных или нераспроданных товаров из классических магазинов Goodwill. При этом ценообразование зачастую не привязано к категории продукции и может зависеть, например, от веса или условий конкретной распродажи.

По словам покупателя, ему досталась модель PNY GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ видеопамяти в оригинальной запечатанной упаковке. После установки устройство оказалось полностью работоспособным.

С учетом кризиса на рынке памяти и повышением цен на комплектующие подобная сделка выглядит исключительной: несмотря на то что RTX 4060 Ti не относится к новейшему поколению графических ускорителей, ее средняя стоимость на рынке остается на уровне около $400. Таким образом, американец сэкономил целых 97% от реальной стоимости видеокарты.

