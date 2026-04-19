Дуров: видеоигры учат управлять временем и деньгами

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что видеоигры помогают развивать полезные деловые навыки: правильно распределять ресурсы, следить за временем, просчитывать риски и планировать.

© Соцсети

Своим мнением он поделился в комментарии под постом в X главы криптобиржи Coinbase Брайана Армстронга, который рассказывал о личном игровом опыте в Starcraft и Civilization.

Дуров также признался, что в прошлом сам участвовал в турнирах по Starcraft и даже зарабатывал на этом деньги.

Ранее аккаунт Дурова заблокировали в TikTok.