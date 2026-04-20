«Гюстава должен сыграть Паттинсон». Чарли Кокс — о фильме по Clair Obscur

Издание GamesRadar+ взяло интервью у звезды озвучки Clair Obscur: Expedition 33 Чарли Кокса. Он рассказал о потенциальной экранизации видеоигры.

© Чемпионат.com

По словам артиста, участие в создании такого популярного проекта стало для него трогательным опытом. Он также отметил, что если игру решат экранизировать, то на роль его персонажа Гюстава обязательно нужно позвать Роберта Паттинсона. При этом Кокс хотел бы также озвучить героя в экранизации.

Моё участие в этом проекте, каким бы незначительным оно ни было изначально, теперь так сильно расширилось, что стало для меня невероятно трогательным и приятным опытом. Я думаю, что если они снимут фильм, то, вероятно, им стоит пригласить Роберта Паттинсона на роль, а я должен озвучить персонажа. Потому что тогда у них будет практически точный Гюстав из игры.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла в апреле 2025 года на ПК, PS5, Xbox Series. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которые отправляются в опасное путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает. Проект также стал самой награждаемой игрой 2025-го, обойдя прошлых рекордсменов.