Представлен мини-ПК и консоль Playnix под управлением Linux за 87 тысяч рублей

Разработчики менеджера эмуляторов EmuDeck анонсировали компактный игровой ПК Playnix, который позиционируется как альтернатива консоли Steam Machine. Устройство уже доступно для заказа на международном рынке, сообщает NotebookCheck.

Playnix выполнен в компактном корпусе 320х247х64 мм, изготовленном с применением 3D-печати. Аппаратная платформа включает 6-ядерный процессор AMD Ryzen и дискретную графику Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти. Конфигурация также предусматривает 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель M.2 объемом 512 ГБ и блок питания на 600 Вт. Дополнительно доступен второй слот M.2 2280 для расширения хранилища.

Программной основой устройства стала PlaynixOS, операционная система на базе Arch Linux, адаптированная под игровые сценарии. В комплект поставки включен беспроводной контроллер 8BitDo Ultimate 2 Wireless.

Стоимость Playnix составляет $1140 (около 86,6 тыс. руб.). Разработчики позиционируют новинку как более производительное и гибкое решение по сравнению с концептуальными устройствами от Valve с акцентом на открытой архитектуре и возможностях апгрейда.

Ранее PlayStation 6 Lite назвали потенциальным «кошмаром» для игровой индустрии.