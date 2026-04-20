Кризис в геймдеве: почти половина специалистов хочет уйти из индустрии

Исследование рекрутинговой компании Skillsearch, охватившее более тысячи разработчиков из разных уголков мира, выявило, что 44% специалистов, столкнувшихся с волной увольнений, подумывают покинуть индустрию видеоигр.

Статистика удручает: за последний год каждый пятый респондент потерял работу, а ещё 12% лишились её ранее. У 28% сокращения произошли в их студиях, даже если они сами не пострадали. Найти новое место стало сложно: лишь 45% уволенных смогли трудоустроиться, и только 27% из них чувствуют себя уверенно на новой должности.

Около 20% специалистов искали работу от четырёх до шести месяцев, хотя треть нашла её за один-три месяца. Однако, 55% опрошенных всё ещё остаются без работы, что вполне объясняет их интерес к вакансиям за пределами игровой вселенной.

Эти данные перекликаются с отчётом GDC State of the Game Industry 2026: каждый четвёртый разработчик потерял работу за последние два года, и 48% из них до сих пор не трудоустроены. Один из участников опроса признался, что пережил столько увольнений, что потерял доверие к работодателям.

Эксперты предостерегают: массовый уход кадров может иметь долгосрочные последствия. Сокращения затрагивают не только новичков, но и опытных специалистов, увольняемых из-за высокой зарплаты, что подрывает систему наставничества и снижает качество будущих проектов. Показательным примером стали увольнения в Electronic Arts, несмотря на коммерческий успех серии Battlefield 6.