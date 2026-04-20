В League of Legends появится поддержка геймпадов

Riot Games перенесёт управление с клавиш WASD в ранговые матчи League of Legends с выходом патча 26.9, запланированного на 29 апреля. Тогда же стартует второй ранговый сезон.

Альтернативный способ управления, позволяющий перемещать персонажа с помощью клавиатуры вместо кликов мыши, появился в тестовом режиме ещё в августе 2025 года. По итогам тестирования Riot зафиксировала небольшое преимущество классического управления — показатель побед у игроков на point-and-click чуть выше, чем у пользователей WASD.

Датамайнер SkinSpotlights также обнаружил в патче 26.9 поддержку геймпада: контроллер можно будет подключить через раздел WASD в настройках управления. Ранее игра с геймпада была возможна только через сторонние утилиты.

Вместе с WASD в игру добавят расширенные настройки курсора и гибкую конфигурацию раскладки клавиш.