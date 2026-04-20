Зумеры в РФ теряют деньги, когда пытаются сэкономить на дорогих ПК-играх

Молодые пользователи в России всё чаще становятся жертвами мошенников при попытке купить дешёвые ключи активации для игр в Steam, сообщает Baza. По данным издания, злоумышленники используют желание сэкономить на новинках, стоимость которых может достигать 5 000 руб.

Схема обычно начинается с публикации «выгодных предложений» в Telegram-каналах или на сайтах объявлений, где потенциальным покупателям обещают доступ к популярным играм со скидкой 30-50% от официальной цены. Такие объявления часто сопровождаются положительными отзывами, создающими видимость надежности.

После оплаты пользователю отправляют либо уже использованный ключ, либо набор символов, который не проходит активацию. Иногда покупателю предлагают подождать несколько минут, после чего продавец перестаёт выходить на связь.

В ряде случаев мошенники действуют ещё агрессивнее, предлагая помощь с активацией через доступ к аккаунту. Получив данные, они меняют пароль и полностью захватывают профиль, из-за чего жертва теряет не только деньги, но и всю библиотеку приобретённых игр.

