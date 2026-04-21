* Даниэль Вавра был известен своими не самыми теплыми отношениями к нетрадиционным связям. Как вдруг внезапно его последнюю игру, Kingdom Come: Deliverance 2, номинировали на премию для нетрадиционных игр. Там, напомним, можно было при желании замутить роман с Гансом, так что номинацию Вавра честно заслужил. Однако есть еще поклонники его творчества, которые не то, чтобы сильно подобные премии одобряют. И пришлось Вавре, с одной стороны, уверять, что он очень горд тем, что был номинирован в таком почетном мероприятии. Но с другой – он ни в коем случае не за подобную толерантность в отношениях. В общем, хрен его теперь поймешь, «за» он или «против».

* Если кто-то забыл, а может и вовсе не знал, мы напомним/сообщим, что в производстве находится экранизация Call of Duty. Анонсирована она была в конце прошлого года, и режиссером назначили маститого Питера Берга («Морской бой», «Игра патриота»). Экранизаторы пока не признаются, как у них продвигается процесс. И актеры пока неизвестны. Зато уже названа дата выхода фильма на экраны – 30 июня 2028 года. Хотя исторический опыт учит, что верить таким заранним дата не рекомендуется. Однако с другой, за оставшиеся два с лишним года фильм вполне можно снять и даже смонтировать.