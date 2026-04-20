Генри Кавилла увидели в роли охотника из Bloodborne

Актёр Генри Кавилл, звезда «Ведьмака» и «Человека из стали», стал главным кандидатом фанатов на роль в возможной экранизации культовой игры Bloodborne. Обсуждения развернулись в Сети спустя 10 лет после выхода игры.

Кавилл прославился ролями супергероев и фэнтезийных персонажей. В 2019–2023 годах он играл ведьмака Геральта в сериале Netflix «Ведьмак», но покинул проект после третьего сезона. Сейчас актёр активно работает над экранизацией вселенной Warhammer 40,000 — проектом, который он сам называет «страстью всей жизни».

После ухода из «Ведьмака» и погружения Кавилла в игровые вселенные фанаты увидели его идеальным исполнителем главной роли в Bloodborne. Мрачная готическая атмосфера игры и образ охотника идеально подходят актёру, считают поклонники.

Bloodborne вышла 10 лет назад и стала культовой для жанра экшена. Недавно разработчики объявили о продолжении вселенной — но в формате аниме, а не полнометражного фильма. Именно после этой новости в Сети развернулись дискуссии о том, кто мог бы сыграть главного героя в киноверсии.

Официальных заявлений о работе над экранизацией Bloodborne пока нет.

Напомним, в эти дни в Лас-Вегасе проходит выставка CinemaCon — ежегодный съезд владельцев кинотеатров. На мероприятии представили первые материалы ремейка фильма «Горец» с Генри Кавиллом в главной роли. Закулисные кадры и экшен-сцены стилистически напоминают серию фильмов «Джон Уик» режиссёра Чада Стахелски. Премьера ремейка запланирована на 16 апреля 2026 года.