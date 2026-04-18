Team Spirit прошла в финал IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2
Team Spirit победила Team Falcons в полуфинале IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:7 на Dust2 и 13:4 на Mirage.
На Dust2 команда Данилы donk Крышковца после смены сторон выиграла семь раундов и отдала один, на Mirage закрыла карту с разницей в девять раундов.
Лучшим игроком серии стал Борис magixx Воробьёв — капитан Spirit завершил матч с K/D 31-17 и рейтингом 1,45.
Для Spirit это первый финал на LAN после перевода Леонида chopper Вишнякова в инактив в декабре 2025 года. Предыдущий финал команда провела на BLAST Bounty Fall 2025, который прошёл в августе 2025-го.
В финале IEM Rio 2026, который пройдёт 19 апреля в 20:00 мск, Team Spirit встретится с победителем пары Team Vitality — FURIA. Team Falcons сыграет в матче за третье место в тот же день в 16:30 мск.