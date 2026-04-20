Ученые разработали консоль, которая заряжается во время игры

Исследователи из Делфтского технологического университета (TU Delft) разработали портативную игровую консоль, заряжающуюся во время игрового процесса.

Способ работы

Так небольшая динамо-машина, встроенная в корпус устройства, использует кинетическую энергию для питания консоли и интегрирована в геймплей: она позволяет стрелять в DOOM и изменять скорость движения блоков в Tetris.

Исследователи отмечают, что пользователи положительно реагируют на такие решения и видят потенциал в экологичных способах игры без батареек, которые лучше синхронизированы с движениями тела.

Новая концепция игры

Ранее исследователь Пшемыслав Павельчак с командой разработал игровое устройство с небольшими солнечными панелями, встроенными в корпус. Теперь команда пошла дальше, изучая, как кинетическая энергия может не только обеспечивать питание, но и улучшать игровой опыт, делая его более естественным с точки зрения биомеханики.

Теперь Пшемыслав Павельчак и Яспер де Винкель представили усовершенствованную версию консоли. Пшемыслав объясняет:«Устройство получает энергию двумя способами: с помощью набора небольших солнечных панелей вокруг экрана и рукоятки, прикреплённой к правой стороне. Эта рукоятка связана с электродвигателем постоянного тока, который преобразует вращение в электричество».

Исследователь Джеймс Бродхед изучил влияние различных способов использования рукоятки на игровой процесс с участием 60 человек. В одном режиме рукоятка использовалась только для зарядки консоли. В другом – одновременно генерировала энергию и влияла на геймплей: например, в DOOM вращение позволяло стрелять, а в Tetris замедляло движение блоков. Третий режим работал от батареек и служил базой для сравнения.

Новое игровое впечатление

Респонденты положительно оценили оба варианта без батареек и отметили необычный подход. Один из участников сказал:«Сначала меня раздражало, что устройство разряжается. Но со временем я начал получать от этого удовольствие – чувствовал, что могу предугадать момент».

Другой участник отметил:«Я был слишком зависим от телефона и соцсетей. Здесь же, когда приставка разряжается, я просто не могу продолжать играть».

Большинство участников второй конфигурации положительно оценили рукоятку, особенно в DOOM, отметив её оригинальность и вовлекающий эффект.

Новые игры

Исследователи видят потенциал в создании более экологичных игр за счёт использования возобновляемой энергии. Бродхед отмечает, что это только начало. По его словам, ещё предстоит поработать над удобством: некоторым игрокам сложно одновременно играть и вращать рукоятку. Также рассматриваются альтернативные способы генерации энергии, например, сжатие или натяжение верёвки.

Бродхед добавляет:«Люди хорошо помнят классические игры, и им нравится их неизменность. Это открывает возможности для создания новых проектов, где энергия вырабатывается прямо во время игры. Такой подход может привести к появлению устройств, лучше адаптированных к человеческому телу, с более естественным дизайном».