Ученые разработали консоль, которая заряжается во время игры

Исследователи из Делфтского технологического университета (TU Delft) разработали портативную игровую консоль, заряжающуюся во время игрового процесса.

Ученые разработали консоль, которая заряжается во время игры
Способ работы

Так небольшая динамо-машина, встроенная в корпус устройства, использует кинетическую энергию для питания консоли и интегрирована в геймплей: она позволяет стрелять в DOOM и изменять скорость движения блоков в Tetris.

Исследователи отмечают, что пользователи положительно реагируют на такие решения и видят потенциал в экологичных способах игры без батареек, которые лучше синхронизированы с движениями тела.

Новая концепция игры

Ранее исследователь Пшемыслав Павельчак с командой разработал игровое устройство с небольшими солнечными панелями, встроенными в корпус. Теперь команда пошла дальше, изучая, как кинетическая энергия может не только обеспечивать питание, но и улучшать игровой опыт, делая его более естественным с точки зрения биомеханики.

Теперь Пшемыслав Павельчак и Яспер де Винкель представили усовершенствованную версию консоли. Пшемыслав объясняет:«Устройство получает энергию двумя способами: с помощью набора небольших солнечных панелей вокруг экрана и рукоятки, прикреплённой к правой стороне. Эта рукоятка связана с электродвигателем постоянного тока, который преобразует вращение в электричество».

Исследователь Джеймс Бродхед изучил влияние различных способов использования рукоятки на игровой процесс с участием 60 человек. В одном режиме рукоятка использовалась только для зарядки консоли. В другом – одновременно генерировала энергию и влияла на геймплей: например, в DOOM вращение позволяло стрелять, а в Tetris замедляло движение блоков. Третий режим работал от батареек и служил базой для сравнения.

Новое игровое впечатление

Респонденты положительно оценили оба варианта без батареек и отметили необычный подход. Один из участников сказал:«Сначала меня раздражало, что устройство разряжается. Но со временем я начал получать от этого удовольствие – чувствовал, что могу предугадать момент».

Другой участник отметил:«Я был слишком зависим от телефона и соцсетей. Здесь же, когда приставка разряжается, я просто не могу продолжать играть».

Большинство участников второй конфигурации положительно оценили рукоятку, особенно в DOOM, отметив её оригинальность и вовлекающий эффект.

Новые игры

Исследователи видят потенциал в создании более экологичных игр за счёт использования возобновляемой энергии. Бродхед отмечает, что это только начало. По его словам, ещё предстоит поработать над удобством: некоторым игрокам сложно одновременно играть и вращать рукоятку. Также рассматриваются альтернативные способы генерации энергии, например, сжатие или натяжение верёвки.

Бродхед добавляет:«Люди хорошо помнят классические игры, и им нравится их неизменность. Это открывает возможности для создания новых проектов, где энергия вырабатывается прямо во время игры. Такой подход может привести к появлению устройств, лучше адаптированных к человеческому телу, с более естественным дизайном».