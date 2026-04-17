Внешний SSD Adata Urban Tapsafe получил NFC-блокировку

Adata выпустила портативный SSD-диск Urban Tapsafe. Он небольшой и, главное, защищённый. Открыть его можно, просто приложив смартфон. Спасибо благодаря NFC.

Диск подключается через USB 3.2 Gen2 x2 и работает быстро: скорость чтения и записи достигает 1900 МБ в секунду. Доступны две версии: на 1 ТБ и 2 ТБ.

Безопасностью управляет специальное приложение. В нём можно добавить до девяти пользователей с разными правами (только чтение или полная запись). Если диск отключить от устройства, он сам блокируется.

Диск работает с Windows, macOS, Android, iOS, Linux и приставками. Гарантия — пять лет. Цвет — чёрный.