От перегрева до пыли: за чем стоит следить, чтобы ПК прослужил дольше

Комплектующие для ПК сегодня рекордно дорогие, поэтому для многих людей покупка новой машины или частичное обновление старой — невозможная перспектива. А посему техобслуживание и забота о ПК как никогда важны. Портал howtogeek.com рассказал, какие нюансы стоит диагностировать ежемесячно, чтобы компьютер прослужил как можно дольше.

Любой ПК стареет — но это не значит, что в какой-то момент «слишком старый» компьютер просто загорится. В реальности упадок компьютера проходит медленно и почти незаметно, но, при должной бдительности, его можно предотвратить.

Первые признаки проблем со здоровьем ПК часто появляются в играх, но их тоже часто игнорируют — можно легко не обратить внимания на падение производительности всего в пару кадров или пару секунд загрузки. Но к моменту, когда неполадки станут достаточно серьезными, может быть уже поздно — лучше проводить диагностику регулярно, каждый месяц. И обращать внимание, в первую очередь, стоит на следующие нюансы.

Температуры CPU и GPU

Мониторить температуры процессора и видеокарты стоит постоянно; для этого можно даже завести таблицу и заносить в нее ежемесячные результаты. Перегрев — один из самых верных признаков многих проблем, и он может повредить буквально всем компонентам системы. Для того, чтобы наблюдать за температурой, можно использовать утилиты, вроде HWiNFO.

SMART и состояние накопителя

Хотя SSD могут отказать и при 100% здоровье, инструменты типа Crystal DiskInfo по-прежнему полезны — ими желательно регулярно проверять состояние системных и несистемных дисков. Они могут заранее предупредить, что диск может прийти в негодность в ближайшем времени, тем самым позволив создать резервную копию данных до того, как файлы будут потеряны.

Свободное место на основном диске

SSD ни в коем случае не стоит заполнять на 100%, но современные игры, например, занимают так много места, что можно легко и не заметить, как накопитель забьется на 80-90% — или выше рекомендуемой планки. Конечно, дефицит свободного места не убьет SSD, но может замедлить работу компьютера со временем.

Вентиляторы, пыль, фильтры, обдув и кабели

ПК, как и многие другие электронные устройства, нуждается в периодическом уходе. Не ежемесячно — глубокая чистка системного блока каждый месяц была бы избыточной. Но как минимум раз в месяц стоит открывать блок, проверять пылесборники, вентиляторы и теплоотводы на предмет пыли. Обдуву не должен мешать толстый слой пыли и прочего мусора. Помимо этого, стоит проверять, надежно ли подключены, к примеру, кабели питания GPU и коннекторы на материнской плате.

Проверки резервных копий

Одного создания бэкапа недостаточно — регулярно проверяйте, актуальны ли ваши резервные копии, доступны ли они, исправно ли работает накопитель, где они хранятся. Порча данных — бесшумный убийца, поэтому резервные копии самой ценной информации в идеале нужно хранить на нескольких разных носителях.