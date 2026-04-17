Студия Hangar 13 взялась за ремейк Mafia 2

* Посвященный серии Mafia канал в Х под названием Mafia Game Videos разразился инсайдом, что студия Hangar 13 (напомним, что Take-Two открыла студию специально для управления мафиозной франшизой), во-первых, разрабатывает продолжение The Old Country. А во-вторых, еще и взялась за ремейк Mafia 2. Если первая новость вполне ожидаема, учитывая финансовый успех The Old Country, то вторая – сюрприз. Хотя так-то коли уж первую игру переделали, то почему бы не сделать того же самого и со второй…

* В VK Play появилось дополнение «Кровь на хрустале» для игры Atomic Heart. Кстати, финальное – больше дополнений не будет. По крайней мере, такие у разработчиков планы… В дополнении главному герою вместе с Близняшкой и прочими соратниками предстоит окончательно решить вопрос с Предприятием 3826 и заодно спасти мир. Хотя последнее – это просто так совпало. Одновременно с дополнением в VK Play вышло и полное издание Atomic Heart, куда вошли оригинальная игра, цифровой альбом с картинками и набор косметики для оружия с перчатками.

* Успех Palworld, которая взяла за основу «покемонов» и творчески развила геймплей, предсказуемо вызвал желание у других разработчиков последовать заразительному (а главное - денежному) примеру. Так появилась игра Pickmon, которую с самого начала кто-то назвал «беззастенчивым клоном Pokemon, по сравнению с которой Palworld – парагон креативности и оригинальности». Разработчики, в конце концов, осознали, что выбрали не самый лучший путь (и это еще за них Nintendo не взялась) и… переименовали Pickmon в Pickmos, ничего, по сути, не изменив. Тут уж не выдержала Valve и удалила из Steam страницу игры. А издатель проекта, компания NetworkGo, объявила, что «они прислушались к отзывам относительно удаления игры из Steam и официально берут разработчиков под контроль». В общем, очередная попытка клонировать «покемонов» пока не очень задалась.

* Вы, наверное, уже забыли, что есть такая игра Company of Heroes 3 – когда-то культовая тактическая стратегическая серия нынче давно перестала быть культовой. Однако кто-то в нее все же до сих пор играет, поэтому Relic анонсировала Dare & Destroy, DLC, в котором обещаны новые боевые группы, более глубокая стратежность за счет специализации юнитов, уникальные умения и вообще совершенно новые игровые стили. А главное – новая косметика, которую можно загнать за реал особо преданным поклонникам… Выйти дополнение должно 14 мая.