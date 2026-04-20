Из новых версий Linux убрали поддержку российского процессора «Байкал-Т1»

Из ядер Linux 7.0 и 7.1 (основы российских ОС) исключили поддержку старого чипа «Байкал-Т1» — по инициативе владельца этой системы Линуса Торвальдса — якобы из-за недоработок кода. Процессор до сих пор используется в сетевых устройствах и некоторых компьютерах. Однако разработчики отечественных систем уверяют: неразрешимой проблемы нет.

«Байкал-Т1» выпустили ещё в 2018 году, но он продолжает работать в маршрутизаторах, коммутаторах и даже в настольных ПК (например, «Таволга Терминал 2ВТ1»). Сокращение поддержки в новых ядрах означает, что на этих чипах могут начать сбоить свежие версии Linux-систем. Но, как пояснил глава «Базальт СПО» Алексей Смирнов, переходить на новое ядро не обязательно.

По словам эксперта, можно спокойно использовать старые ядра (версии 6.9 и ниже), где поддержка «Байкала» сохранена. Если же заказчик требует именно новое ядро, разработчики возьмут фрагмент старого кода с поддержкой чипа и вставят его в свежую версию. Получится модифицированное ядро, на котором без проблем запустятся российские ОС — например, «Альт» или Astra Linux. Так что угрозы работоспособности устройств нет.

«Переход на новую версию ядра не является самоцелью. Важно, чтобы ядро, поддерживающее соответствующий процессор, было в принципе. А оно есть. Совершенно спокойно можно использовать старые версии ядра, которые его поддерживают», – подчеркнул Алексей Смирнов.