Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2026

Перед летней Summer Game Fest поток анонсов и крупных игровых релизов, как обычно, немного сбавил обороты — зато инди-разработчики продолжают радовать. Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают The Stone of Madness: тактическую стратегию от разработчиков дилогии Blasphemous. Игроку предстоит вывести пятерых пациентов, заключенных в испанском монастыре XVIII века, на свободу, борясь не только с надзирателями психлечебницы, но и с фобиями самих героев. Игру можно бесплатно добавить на аккаунт до 23 апреля.

Короткий психологический триллер в форме визуальной новеллы. Forgive or Finalize — игра, посвященная диалогу двух людей в запертом пространстве. По словам самих разработчиков, в ней нет каких-либо сложных головоломок или стратегических элементов — только неуютные вопросы, ответы на них и их последствия.

В Steam вышла демоверсия ретро-футуристического детектива Stardream, где игроку предстоит примерить на себя роль космической таксистки на утопической станции будущего. Но, как можно догадаться, в реальности идиллия не идеальна: общаясь с пассажирами и находя улики, героиня откроет неудобные тайны станции.

Демоверсию также получила Neverway: необычный гибрид симулятора ферма и хоррора, над которым работает бывший художник культового платформера Celeste. Главная героиня игры, потеряв работу, становится фермером… И одновременно вестником древнего бога. Поэтому заниматься рутиной и общаться с соседями предстоит на грани реальности и кошмара, что порядком разнообразит впечатления от немного избитого жанра.