Милонов попросил РКН рассмотреть блокировку паков в FIFA и кейсов в CS2

Депутат Виталий Милонов направил обращение в Роскомнадзор (РКН) с предложением рассмотреть ограничения на внутриигровые покупки для несовершеннолетних, включая лутбоксы в популярных видеоиграх. Об этом сообщает «Mash на спорте».

© Газета.Ru

Речь идет, в частности, о паках в серии FIFA и кейсах в Counter-Strike 2 (CS2). По мнению инициатора, такие механики схожи с азартными играми, поскольку игроки тратят реальные деньги на случайные награды, что может приводить к значительным расходам, особенно среди детей.

В обращении отмечается, что несовершеннолетние хуже контролируют свои траты и могут расходовать крупные суммы, повторяя покупки в надежде получить более ценные предметы. В качестве возможных мер предлагаются ограничения по банковским картам или полный запрет на внутриигровые транзакции для детей.

«Варианты борьбы с детской лудоманией такие: от лимитов по банковским картам до полного запрета на трансакции внутри игр», – пишет «Mash на спорте».

Паки в FIFA представляют собой наборы карточек с игроками и другими внутриигровыми элементами, которые открываются случайным образом. Кейсы в Counter-Strike 2 содержат косметические предметы, такие как скины для оружия, при этом для их открытия требуется покупка ключей за реальные деньги через сервис Steam.

Ранее выяснилось, что РКН получил свыше 100 000 жалоб россиян на нарушение правил обработки персональных данных.