Вышел первый трейлер киноадаптации Street Fighter

Новая экранизация серии игр Street Fighter обзавелась дебютным трейлером.

В ролике под хитовый в 90-е трек "4 Non Blondes - What's Up" показан весь основной ростер бойцов, среди которых Рю, Кен, Чунь Ли, Гайл, Зангиев и т.д.

Сюжетная завязка у проекта нехитрая: "Рю и Кен, герои Street Fighter, снова объединяются, когда Чунь Ли приглашает их на турнир Воинов Мира. Столкнувшись с тайным заговором, им придется встретиться лицом к лицу друг с другом и со своим прошлым - или погибнуть".

Судя по видео, тон выбран соответствующий: минимум заигрывания с реализмом и максимум фансервиса, вплоть до разбивания автомобиля голыми руками и хадукенов.

В касте у картины, кроме актеров, звезды шоу-бизнеса и рестлинга: Джейсон Момоа, Давид Дастмалчян, Ноа Сентинео, Оливье Рихтерс, Эндрю Кодзи, Эрик Андре, Роман Рейнс, Фифти Сент, Мелани Джарнсон и т.д.

Разработкой серии игр Street Fighter занимается японская компания Capcom. Первая часть вышла в 1987 году на аркадных автоматах и во многом определила основы жанра файтингов.

Грядущая лента не первая попытка адаптировать интерактивные драки в формат кино. Первая - с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли - была предпринята в 1994 году и стала провалом в прокате. Мало кто помнит, но в 2009-м также вышел боевик Street Fighter: The Legend of Chun-Li, который был принят еще хуже.

Премьера нового фильма Street Fighter запланирована на 16 октября текущего года.