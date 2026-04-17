* ИИ нынче стал главным врагом разработчиков (по крайней мере, рядовых сотрудников), а солидарные с ними игроки воспринимают использование нейросетей при разработке игр чуть ли не преступлением против человечности. И тут гендиректор студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич (ага, бывший начальник The Witcher 3) открыто признался, что они используют ИИ-озвучку в разрабатываемой ими вампирской RPG The Blood of Dawnwalker. Правда, только в качестве временной замены, но все же…

© Fable

Согласно Томашкевичу, у них была большая проблема с озвучкой в CD Projekt в ходе работы над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, когда актеры еще не были записаны, а какой-то звук был необходим. И нейросетей тогда не было. Зато теперь они есть, и это очень удобно. Заодно Томашкевич заверил народ, что все это относилось к ранней стадии разработки игры, а сейчас-то в The Blood of Dawnwalker присутствует исключительно аутентичная озвучка, записанная актерами… Интересно, проканает ли такая отмаза в глазах фанатичных врагов ИИ?

* Blizzard помогает Playground Games в разработке новой Fable. Правда, не думайте, что речь идет о каких-то геймплейных элементах – с ними разработчики игры разбираются самостоятельно. А вот различные кинематографические вставки другое дело. Blizzard на них съела табун собак. И не один. Поэтому неудивительно, что она протянула своим коллегам по Microsoft руку помощи. Вообще взаимоотношения между студиями «микромягких» замечательные, и они там постоянно друг другу в чем-то помогают. Все это рассказал главный по контенту в Xbox Мэтт Бути – кстати, один из немногих топ-менеджеров Xbox, который сохранил свою высокую должность с приходом новой начальницы.