Scriptorium: Master of Manuscripts предлагает вручную «отрисовывать» боевых улиток

16 апреля в продажу поступил симулятор средневекового художника Scriptorium: Master of Manuscripts от Yaza Games (Inkulinati). Польская студия опять обратилась к графическому стилю «под средневековый манускрипт», и новинка полностью соответствует своему облику: вам предстоит выполнять заказы на создание самых безумных визуальных образов.

К вашим услугам скромная мастерская и небольшой набор элементов — из них можно буквально «собирать» людей и животных, надевать на них платья и шляпы, вручать клинки или еду, окружать их деревьями и прудами. У заказчиков есть целый ряд как ясных требований («изобрази меня с оружием и зеленой ногой!»), так и порой весьма туманных («как зритель должен понять, что я здесь спасаю короля?»). Как именно вы выполните очередное поручение — зависит от вас. И от элементов, купленных в специальном магазине.

Те, кому покажется скучной идея ограничивать себя в средствах ради не особенно запоминающегося сюжета, могут сразу отправиться в режим «песочницы». В нем не стесняют в средствах и позволяют «рисовать» все что душе угодно.

Получившиеся средневековые художества можно экспортировать в формате PNG и использовать, например, для создания открыток, мемов и игральных карт.

Именно в таком формате Scriptorium представляется наиболее интересной. Просто сидеть в комнате и выполнять чужие поручения не очень-то весело — такой формат больше похож на растянувшееся сверх меры обучение. Другое дело — самостоятельно смастерить что-нибудь эдакое.

Yaza Games уверяет, что Scriptorium рассчитана на широкий круг игроков, которым нравятся самые разные проекты — от House Flipper 2 до Kingdom Come: Deliverance. Ну и, разумеется, их собственная Inkulinati (внешне Inkulinati очень похожа на новинку) и экспериментальное приключение Pentiment от Obsidian. Перевода на русский, увы, нет.