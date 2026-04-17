В Сеть утекли подробности младшей версии флагманского Snapdragon 8 Elite Gen 6

Qualcomm представит два мощных мобильных процессора в сентябре этого года. Snapdragon 8 Elite Gen 6 и более продвинутая версия Pro. На днях появились детали о младшей модели.

Согласно утечке из Китая, 8 Elite Gen 6 (модель SM8950) будет производиться по 2-нанометровому техпроцессу TSMC.

Восьмиядерный процессор получит новую архитектуру Oryon: два самых мощных ядра, три высокопроизводительных и три энергоэффективных. За графику отвечает видеочип Adreno 845. Чип будет поддерживать LPDDR5X и UFS 5.0.

По сравнению с версией Pro у обычного Gen 6 немного уменьшен объём некоторых видов кэш-памяти и вспомогательных функций. Однако разница между двумя чипами окажется «меньше, чем ожидалось раньше».

Официальных подтверждений от Qualcomm пока не поступало. И вряд ли поступит.