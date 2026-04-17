Aurora Gaming возглавила рейтинг российских киберспортивных клубов «Чемпионата»
«Чемпионат» представил обновлённый рейтинг российских киберспортивных организаций по итогам первого квартала 2026 года. Для его составления были проанализированы более 80 турниров по 25 дисциплинам, прошедших с января по март.
Лидером рейтинга впервые стала Aurora Gaming с 492 очками. Организация опередила конкурентов прежде всего благодаря выступлению двух составов по Mobile Legends: Bang Bang на чемпионате мира — один занял пятое-шестое место, второй завоевал титул. Второе место заняла Team Spirit (296 очков), третье — PARIVISION (250 очков).
Система подсчёта очков в этом году обновилась: дисциплины разделены на три уровня в зависимости от популярности, а разрыв в баллах между крупными и небольшими турнирами сократился.