Как находить спрятанные сундуки с сокровищами в Windrose: гайд

Пиратская песочница Windrose предлагает много способов исследования океанов и прокачки персонажа; один из них — открытие новых локаций и выполнение заданий в них. Зачастую эти задания предлагают игроку находить спрятанные сундуки с сокровищами… Но порой найти их не так просто, как можно подумать. Портал PC Gamer рассказал, как отыскивать зарытые сундуки.

© Steam

В Windrose на данный момент немного странная ситуация с сундуками, закопанными в лагерях. Игра предупреждает, что в некоторых спрятаны по два сундука. Один всегда просто найти, потому что он стоит у палатки и его не нужно искать — а вот второго нигде поблизости нет.

Разгадка элементарна: одна из записок, которую можно легко пропустить, подсказывает, что сундук зарыт у дерева, вокруг которого обернут красный шарф. Такое дерево есть буквально в каждом лагере — оно стоит где-то в окрестностях, но всегда недалеко от первого сундука. Для того, чтобы найти его, достаточно лишь раскопать землю у дерева — и готово, лагерь зачтется как пройденный.