Представлена гибридная портативная консоль OneXPlayer X2 Mini

Компания One-Netbook выпустила OneXPlayer X2 Mini – второе портативное устройство компании (после OneXFly Apex), использующее флагманский APU от AMD.

Особенности

Несмотря на слово «Mini» в названии, устройство обещает быть довольно крупным. Вместо 8-дюймового экрана Apex, OneXPlayer X2 Mini оснащён 8,8-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой переменной частоты (VRR). Пиковая яркость достигает 500 нит.

OneXPlayer явно нацелен на конкуренцию с Lenovo Legion Go 2 – устройство предлагает аналогичный OLED-экран, а также оснащено съёмными контроллерами с гибридными аналогово-цифровыми триггерами и опциональной магнитной клавиатурой. По сути, это позволяет использовать его как портативную рабочую станцию вне игр.

За производительность отвечает APU AMD Ryzen AI Max+ 395, также известный под кодовым названием «Strix Halo». Чип имеет 16 ядер Zen 5 и мощную встроенную графику Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5, которая быстрее даже GeForce RTX 4070 Laptop. TDP составляет до 120 Вт.

Также предусмотрены опциональный внешний блок водяного охлаждения и съёмный аккумулятор ёмкостью 85 Вт·ч. Также можно докупить фирменную клавиатуру, позволяющую превратить консоль в компактный ноутбук.

OneXPlayer X2 Mini поставляется с Windows 11. Это даёт прямой доступ к библиотекам Steam, Epic Games, Battle.net и Xbox Game Pass без дополнительных настроек.

Сроки выхода и цена

Компания пока не объявила официальную дату начала продаж OneXPlayer X2 Mini. Однако, по утечкам, устройство может поступить в продажу уже в мае этого года. Стоимость также не раскрыта, но вряд ли будет низкой.

Для ориентира: мини-ПК OneXPlayer OneXStation с аналогичными характеристиками (без экрана) стоил $2999, цена портативной консоли Apex недавно выросла до $2300 за версию с 48 ГБ памяти, а стоимость Lenovo Legion Go 2 уже достигает $2000.