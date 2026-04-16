Starfield приняли на PlayStation 5 хуже других эксклюзивов Xbox

Космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Game Studios показала сдержанные результаты на PlayStation 5, несмотря на более чем двухлетнее ожидание ее выхода на платформе, следует из данных аналитической компании Alinea Analytics, опубликованных в X (ранее Twitter).

За первую неделю продажи Starfield для PlayStation 5 составили порядка 140 тыс. копий. Показатель оказался ниже стартовых результатов других проектов издателей Xbox Game Studios на консоли Sony, включая The Outer Worlds 2 (160 тыс.), Microsoft Flight Simulator 2024 (245 тыс.) и Ninja Gaiden 4 (257 тыс.).

По оценке главы направления рыночной аналитики Alinea Analytics Риса Эллиотта, слабый старт Starfield на PS5 может негативно отразиться на стратегии Microsoft по отложенному выпуску эксклюзивов на конкурирующих платформах.

Дополнительным фактором, повлиявшим на коммерческие показатели, стало распространение игры через подписочный сервис Xbox Game Pass. По данным аналитиков, через сервис проект привлек более 8 млн пользователей, тогда как продажи на консолях Xbox оцениваются примерно в 1 млн копий. Еще около 3,7 млн копий было реализовано в Steam (ПК).

Аналитики также отмечают, что до конца года Crimson Desert может превзойти Starfield по объему продаж. По их мнению, одновременный релиз на PS5 и отказ от подписочной модели могли бы обеспечить проекту более высокие показатели.

Изначально Starfield вышла в сентябре 2023 года на ПК и консолях Xbox, а также в сервисе Game Pass. Версия для PS5 стала доступна 7 апреля 2026 года. На старте пользователи столкнулись с техническими проблемами, однако разработчики уже заявили о планах по их устранению.

