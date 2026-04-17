Sony пополнила линейку игровых аксессуаров INZONE. Новинки — проводные наушники открытого типа H6 Air и беспроводные вкладыши INZONE Buds в новом цвете.

INZONE H6 Air

Модель имеет открытую конструкцию. Вес — всего 199 граммов (самые лёгкие игровые наушники Sony). У них пружинная дужка и съёмный микрофон с шумоподавлением. В комплекте идёт специальный USB‑C адаптер. Если подключить наушники через него, становится доступен звуковой профиль, который настраивали вместе с PlayStation Studios.

Цена — 200 долларов.

INZONE Buds

Они не новые, появился лишь дополнительный цвет — Glass Purple («стеклянно-фиолетовый»). Корпус полупрозрачный, с фиолетовым оттенком и надписью бренда сверху.

Стоят такие вкладыши 240 долларов.