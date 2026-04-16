Звезда The Last of Us и Death Stranding 2 уверен, что лучшие роли впереди

Американский актёр Трой Бейкер, который играл ключевые роли в The Last of Us, BioShock Infinite, Death Stranding, Indiana Jones and the Great Circle и множестве других игр, поделился мыслями о своей карьере.

По словам Бейкера, даже после самых масштабных проектов он думает, что всё только начинается. Актёр пояснил, что в конце разработки понимает, какие вещи мог бы улучшить в своём герое. Этот опыт Бейкер переносит в следующие игры.

«Мне всегда кажется, что у меня есть еще одна попытка, еще один вариант получше, еще одна идея, которую я хотел бы попробовать, или что я узнал достаточно о персонаже, сюжете, процессе и теперь чувствую себя более подготовленным», — сказал он.

Бейкер заявил, что игровая индустрия ему «ничего не должна». При этом актёр согласится на участие в грядущих проектах без сомнений, потому что ему есть что рассказать.

Напомним, что Бейкер озвучил главного героя в Mouse: P.I. For Hire, которая выйдет уже сегодня. Критики уже оценили мультяшный шутер и остались довольны увиденным.