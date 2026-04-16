Большое обновление для Dragonʼs Dogma 2 нашли в базе Steam

В базе данных Steam обнаружили обновление для Dragon’s Dogma 2, которое вызвало бурное обсуждение среди фанатов.

В системе появились 77 гигабайт файлов, которые быстро удалили и заменили на два элемента в 115 и 291 КБ. При текущем размере игры, обновление было на 12 гигабайт больше первоисточника.

Несмотря на то, что весомые данные пропали, фанаты предположили, что разработчики Dragonʼs Dogma 2 готовят дополнение и просто что-то перепутали. Официально создатели игры не говорили о новом контенте для ролёвки.

Dragonʼs Dogma 2 вышла на PC, Xbox Series и PS5 в 2024 году. В Steam у неё 61% положительных отзывов. В ноябре прошлого года сообщалось, что аудитория ролёвки превысила отметку в четыре миллиона человек.

Ранее разработчики показали арт к двухлетию игры, а фанаты завалили их вопросами о DLC или продолжении серии.