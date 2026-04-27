Почему не обязательно менять процессор, если ПК начал тормозить

Одно из главных преимуществ настольных ПК — возможность обновлять их компоненты, но с процессором это обычно причиняет много головной боли. Помимо самого CPU поменять придется еще и материнскую плату, а это будет стоит немаленьких денег. Но, вероятно, вам вовсе и не нужно менять процессор. Портал howtogeek.com рассказал о мнимых проблемах, в которых часто (по ошибке) винят CPU.

Процессор обычно винят в первую очередь, когда с компьютером что-то не так. Обычно дело либо в GPU, либо в CPU — и точно так же, как многие верят, что видеокарты плохо стареют, не меньше людей считают, что проблема обязательно в процессорном боттлнеке.

Да, как правило, если с CPU действительно что-то не в порядке, то это сказывается на ПК — как правило, скорее рано, чем поздно. Но чаще всего процессор просто реагирует на неполадку, возникшую где-то еще. Если программы вдруг начинают работать медленно, а производительность падает, возможно, причина проблемы кроется глубже.

Одноканальная оперативка ограничивает поток памяти

Многие люди в принципе не задумываются о том, как размещены плашки RAM на материнской плате, но если в вашей системе стоит одноканальная память (одна плашка вместо двух), то это, в теории, объясняет часть проблем. Если вставить ее в неправильный слот, то производительность ПК может пострадать, поскольку система не будет получать доступ к данным так быстро, как нужно.

Исправить это просто: достаточно лишь поставить два одинаковые плашки вместо одной, следуя инструкциям к материнской плате. Хотя, учитывая цены на оперативную память, найти RAM по разумной цене может быть тяжело.

XMP или EXPO могут быть отключены

Плашка памяти может работать быстро по умолчанию, но при этом выдавать малую долю обещанной скорости, будучи установленной в ПК. Так иногда получается из-за того, что производители RAM рекламируют скорости при условии включенных профилей XMP или EXPO; они могут быть отключены по умолчанию.

Для того, чтобы включить их, нужно перейти в BIOS — после этого RAM должна заработать как надо. Технически эту процедуру можно назвать оверклокингом, поэтому следите, не появятся ли вдруг какие-либо проблемы со стабильностью системы.

Фоновый мусор поглощает время кадра

CPU ежедневно выдерживает большие нагрузки. Ему приходится работать с играми, приложениями, лончерами, софтом, апдейтами, браузерами, сканированием системы и прочими задачами операционной системы. Ни одна из них не способна «убить» производительность системы в одиночку, но они оказывают кумулятивный эффект.

Попробуйте отключить автозапуск ненужных приложений. Позакрывайте фоновые программы и посмотрите через «Диспетчер задач», какие процессы нагружают систему. Если отключить и их, то можно получить небольшой, но все-таки прирост быстродействия.

Просадки хранилища

SSD-накопители никогда не нужно заполнять на 100%. Чем ближе хранилище к полному заполнению, тем сильнее будет страдать производительность. Игры могут начать тормозить, приложения — вставать на паузу и подолгу загружаться… И CPU здесь совершенно не при чем. Справиться с подобной проблемой можно разными способами, но самый очевидный — просто расчистить свободное место на дисках

Перегрев системного блока

Если CPU круглосуточно задыхается в пыли, то он никогда и не сможет предложить 100% возможной производительности. Термальный троттлинг — реальное явление, и то, что ПК не вылетает с фатальными ошибками, не значит, что он не страдает от перегрева. Хорошая новость: для того, чтобы избежать проблемы, достаточно регулярно чистить системный блок от пыли. Если это не поможет держать температуры в пределах допустимого, то, возможно, придется поменять охлаждение. Но даже это будет дешевле покупки нового процессора и материнской платы.