Продажи игры Windrose про пиратов достигли 500 тысяч копий за два дня
Узбекистанская студия Kraken Express раскрыла количество продаж пиратского выживача Windrose. Число проданных копий достигло 500 тыс. единиц.
Такого результата игра добилась за два дня с момента выхода в раннем доступе. Ранее проект также показал высокий онлайн — в пиратский выживач играло одновременно около 100 тыс. пользователей. Разработчики поблагодарили игроков и заявили, что продолжат усердно работать над развитием Windrose.
Windrose вышла в раннем доступе в Steam 14 апреля. Игра представляет собой PvE выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям даётся возможность крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища, а также сражаться с другими пиратами.