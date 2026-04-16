Продажи игры Windrose про пиратов достигли 500 тысяч копий за два дня

Узбекистанская студия Kraken Express раскрыла количество продаж пиратского выживача Windrose. Число проданных копий достигло 500 тыс. единиц.

Такого результата игра добилась за два дня с момента выхода в раннем доступе. Ранее проект также показал высокий онлайн — в пиратский выживач играло одновременно около 100 тыс. пользователей. Разработчики поблагодарили игроков и заявили, что продолжат усердно работать над развитием Windrose.

Привет, капитаны! Мы уже вовсю работаем над следующим хотфиксом (планируем выпустить его в пятницу), а пока хотим сердечно поблагодарить вас – более 500 тыс. копий Windrose было продано за 48 часов с момента релиза! Это очень трогательный и ответственный момент, как и вчера, когда в Windrose одновременно играло почти 100 тыс. игроков. Всё это стало возможным благодаря вам, с вашей поддержкой и любовью к приключениям. Вы – лучшие. Мы искренне благодарны вам за такую возможность и продолжим усердно работать над развитием игры.

Windrose вышла в раннем доступе в Steam 14 апреля. Игра представляет собой PvE выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям даётся возможность крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища, а также сражаться с другими пиратами.