Внутренние студии Xbox помогают в создании консоли нового поколения

Директор по маркетингу Xbox Мэтт Бути рассказал о подходе компании к выпуску консоли нового поколения. По словам Бути, одна из сильнейших сторон Xbox — сотрудничество разработчиков игр с отделом создания аппаратного обеспечения.

«Наши команды с самого начала участвуют в разработке концепции, планировании, определении технических характеристик — и, конечно, мы на каждом этапе следим за тем, как все это воплощается в жизнь», — сказал Бути.

Он добавил, что в компании царит «культура культур», а одна из его задач заключается в обеспечении качественной связи между разными отделами и студиями. В качестве примера Бути привёл помощь создателей World of Warcraft и Diablo при разработке Fable.

Ранее Microsoft раскрыла характеристики консоли следующего поколения под кодовым названием Project Helix. Устройство получит кастомный чип от AMD, поддерживающий апскейлер следующего поколения на базе ИИ, нейронное сжатие текстур, трассировку лучей и пути.