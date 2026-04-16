RE Requiem интересна игрокам от начала и до конца

* Resident Evil Requiem отметилась не только отличными продажами (тираж игры уже перевалил за шесть миллионов), но и тем, что держит игроков от начала и до конца. Анализ достижений показывает, что в Steam 70.5% игроков получили достижение Агент-новичок, которое выдается всем прошедшим игру от начала и до конца. На PlayStation 5 получивших такое же достижение меньше, но не сильно – 66.9%, а на Xbox их и вовсе под 90%. Для сравнения, Silent Hill F на ПК прошли только около 40% игроков.

* Босс издательства tinyBuild Алекс Ничипорчик популярно разъяснил выгоду от бесплатной раздачи игр на примере российской игры об управлении кладбищем 2018 года выпуска Graveyard Keeper. 10-14 апреля игру бесплатно раздавали в Steam, после чего tinyBuild… заработала $250 тысяч. Все оказалось не просто, а очень просто: получившие халяву игроки начали покупать DLC к ней, что и принесло издательству дополнительный доход. И это только в Steam, потому что данные по консолям до tinyBuild еще не дошли.