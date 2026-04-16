Сюжет и новые кланы: детали поддержки шутера Pioner в 2026 году

Российская студия GFA Games опубликовала дорожную карту поддержки шутера PIONER в 2026 году. Создатели игры в деталях рассказали, какие апдейты выйдут до конца декабря.

Так, до конца июня геймеров ждут два крупных апдейта с улучшенным интерфейсом и несколькими мировыми событиями. Авторы также обновят врагов и добавят «Форпост»— закрытую зону в открытом мире.

В третьем квартале для шутера выйдет новая сюжетная глава о наёмниках, обновлённые рейды и легендарные предметы. А в конце года создатели выпустят ещё одну сюжетную главу «Воскрешение бездны» и большое сезонное событие «День кошмаров» с переработкой кланов.

Разработчики также отметили, что готовят для PIONER и другие апдейты с исправлением багов, улучшением оптимизации и повышением сетевой производительности. Сейчас игра доступна в раннем доступе на ПК, полноценной даты релиза у шутера пока нет.