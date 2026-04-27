Почему лучше не торопиться с покупкой новой видеокарты

2025 год был отвратительным моментом для покупки новой видеокарты, и, к сожалению, 2026-й ничем не лучше. Комплектующие для ПК сегодня стоят дороже, чем когда-либо прежде, поэтому о покупке серьезных апгрейдов лучше подумать дважды. Портал makeuseof.com рассказал, почему не стоит тратить огромные деньги на новую видеокарту.

© Unsplash

Невероятные скачки цен

По вине ИИ с ценами на рынке видеокарт происходит настоящий фарс: комплектующие слишком активно скупаются дата-центрами, что ведет к дефициту и повышению цен. На деньги, которые сейчас оптовые магазины предложат заплатить за, например, RTX 5090, можно собрать отдельный компьютер. Даже GPU из более бюджетных сегментов стоят значительно дороже, чем на момент своего релиза. И ситуация вряд ли пойдет на поправку, пока не утихнет бум популярности ИИ.

Масштабирование делает мощность видеокарт не такой важной

ИИ-масштабирование уже не является чем-то из разряда фантастики — оно уже давно изменило ландшафт ААА-гейминга на ПК. DLSS от Nvidia и FSR от AMD убирают необходимость в супер-мощных видеокартах для запуска современных релизов с хорошей производительностью. По факту, DLSS 4,5 теперь выдает такую качественную картинку, что она зачастую выглядит лучше, чем геймплей в нативном разрешении экрана. Конечно, можно пожаловаться, что масштабирование работает благодаря ИИ, но нельзя оспорить тот факт, что именно такие инновации сейчас определяют вектор развития ПК-гейминга — эволюция железа уже не так важна.

Почему бы не попробовать графику похуже?

Графические технологии зашли достаточно далеко, чтобы игры выглядели красиво даже на низких настройках графики — без покупки дорогой видеокарты. Поэтому перед тем, как брать кредит на GPU, есть смысл покопаться в параметрах игр. По факту, во многих релизах разница между «средней» и «ультра» графикой бывает незначительной, если не сравнивать их по скриншотам. Понижение настроек поможет добиться стабильных 60 fps в нативном разрешении, а до тех пор, пока вы добираетесь до этой магической цифры, думать об апгрейде нет смысла. По крайней мере, если вы не собираетесь играть в Call of Duty в 240 fps, как привыкли киберспортсмены.

Прогресс облачного гейминга

Опция, доступная не каждому, поскольку она требует ежемесячной подписки, но тем не менее. Облачный гейминг сегодня уже не такой неуклюжий, как раньше: он зачастую предлагает производительность и результаты, сравнимые с топовым компьютером. Для комфортной игры нужен лишь хороший интернет — GeForce Now Ultimate и множество аналогов этого сервиса будут дешевле, чем новая видеокарта из семейства RTX.

Обновление монитора перед видеокартой

Наконец, последний пункт. Вы по-прежнему пользуетесь монитором с разрешением 1080р и частотой 60 Гц? Тогда, в большинстве случаев, сначала нужно обновить монитор, и уже потом думать о новой видеокарте. Тем, кто пользуется сравнительно работоспособным GPU, вроде одной из моделей линейки RTX 20, стоит заменить монитор на что-то с разрешением 1440р. В идеале — нечто с HDMI 2.1, чтобы выжать максимум из частоты обновления 120 Гц. Поддержка VRR (Variable Refresh Rate) тоже будет полезной.