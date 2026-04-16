* Обещанные разработчиками инвесторам пятимиллионные продажи Crimson Desert таки превратились из разговоров в факт. Игра, напомним, вышла 19 марта, так что на достижение ушло менее месяца. То есть разработчикам пора уже обещать десятимиллионный тираж, однако они пока чего-то скромничают…

© Rockstar

* Взлом Rockstar привел к тому, что Take-Two… подорожала. То есть после данного вроде бы прискорбного факта акции компании пошли вверх, и общий выигрыш инвесторов составил порядка миллиарда долларов. Так рынок отреагировал на выложенные хакерами данные о доходах Rockstar. Уже ходят шутки, что взлом сервера и утечку заказала сама материнская компания создателей GTA…

* Мрачные прогнозы британского таблоида The Sun, что съемки телесериала Tomb Raider для Amazon застрянут чуть ли не на полгода из-за травмы исполняющей главную роль Софи Тернер, ожидаемо не сбылись. Напомним, что Софи повредила спину и вынуждена была сделать перерыв в работе над телесериалом, а вместе с ней застрял и весь производственный процесс. Однако согласно свежим сообщениям, съемки снова возобновились. То есть перерыв продлился чуть больше двух недель.