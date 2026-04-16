Acer объявила о старте продаж в РФ ультрабука с OLED‑экраном

Acer объявила о старте продаж в России ультрабука Swift Air 16. Главная фишка модели 16‑дюймовый OLED‑экран в металлическом корпусе, который весит всего 1,1 кг. Производитель называет это «новым стандартом мобильности», но давайте без пафоса просто посмотрим, что получилось.

Металл, который почти ничего не весит

Корпус сделали из магниево‑алюминиевого сплава. Благодаря этому 16‑дюймовый ноутбук весит 1099 граммов. Для сравнения некоторые 13‑дюймовые модели тяжелее. Толщина устройства 15,9 мм. Крышка открывается одной рукой, шарнир не люфтит, а матовая поверхность не собирает отпечатки пальцев. В общем, инженеры постарались.

Экран для тех, кто любит смотреть и считать пиксели

В дисплее у Swift Air 16 применена AMOLED‑матрица с разрешением 1920×1200 пикселей. Соотношение сторон 16:10 дает на 10% больше вертикального пространства, чем привычные широкие экраны. Это значит, что в текстовом редакторе вы увидите лишних пару строк, а в коде не придется дергать скролл каждые пять секунд. Производитель обещает 95% охвата DCI‑P3 и глубокий черный цвет. Глянцевое покрытие добавляет сочности картинке, но в яркий день, скорее всего придется искать тень.

Что внутри и зачем туда запихнули нейросети

Новинка в качестве «мозга» использует процессоры AMD Ryzen AI 300‑й серии. Доступны две версии Ryzen AI 5 330 или Ryzen AI 7 350. Кроме обычных ядер, у них есть отдельный нейронный блок NPU мощностью 50 TOPS. На практике это означает, что ноутбук может шустрее обрабатывать ИИ‑задачи прямо на месте, не отправляя ваши данные в облако. Например, размывать фон на видеозвонках или помогать в фоторедакторах. Звучит как «интеллектуальный партнер», но на деле просто шустрый помощник, который не задает лишних вопросов.

Оперативной памяти 16 ГБ LPDDR5, накопитель SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Портов достаточно: на корпусе есть два USB‑C, один USB‑A, HDMI 1.4 и разъем для наушников. Wi‑Fi 6e и Bluetooth 5.4 тоже на месте. Инфракрасная FHD‑камера с физической шторкой позволяет входить в систему по лицу через Windows Hello и не паниковать по поводу того, что кто-то вас подсматривает.

Про автономность и кому это все нужно

Аккумулятор на 50 Вт·ч. Производитель заявляет до 13 часов воспроизведения видео. На практике, если не крутить 4K‑ролики на полной яркости, рабочий день ноутбук с большой вероятностью переживет. Быстрая зарядка через USB‑C тоже присутствует.

Такой аппарат может пригодиться путешественникам и менеджерам, которые таскают ноутбук с собой постоянно и устали от лишнего веса, дизайнерам и видеомонтажерам, которым важен цветовой охват и большая диагональ, но не хочется возить с собой огромный и тяжелый ноутбук. Разработчикам, которые ценят вертикальное пространство экрана. А также всем, кто хочет поиграть с локальными нейросетями без покупки дорогого рабочего монстра.

В целом Acer Swift Air 16 получился легким, достаточно мощным и с хорошим экраном. Никакой магии, просто удачная комбинация характеристик без попытки продать вам «революцию». А весит он и правда, как кошка средних размеров.

Основные характеристики Acer Swift Air 16:

●Диагональ: 16”

●Тип матрицы: OLED

●Разрешение: 1920 x 1200

●Процессор: AMD Ryzen AI 5 330 / AMD Ryzen AI 7 350

●ИИ-производительность: NPU до 50 TOPS

●Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5

●Накопитель: 512 / 1024 ГБ PCIe NVMe SSD

●Порты: 1 х HDMI 1.4, 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), 3,5-мм разъем для наушников и микрофона

●Дополнения: инфракрасная FHD-камера с физической шторкой, стереомикрофоны, тачпад, поддержка Copilot+ PC, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4.

●Корпус: магниево-алюминиевый сплав с матовой текстурой

● Вес: 1099 г

●Автономность: до 13 часов