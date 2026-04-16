В апреле в PS Plus добавят ремастер Horizon Zero Dawn и The Crew Motorfest

$75.2388.73

В апреле в PS Plus добавят ремастер Horizon Zero Dawn, The Crew Motorfest и другие игры

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 21 апреля абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Wild Arms 4.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются ремастер Horizon Zero Dawn, гонка The Crew Motorfest и симулятор футбольного менеджера Football Manager 26.

Новые игры в PS Plus Extra в апреле 2026 года

  • Horizon Zero Dawn Remastered
  • The Crew Motorfest (в подписке Ubisoft+ Classic)
  • Football Manager 26
  • Warriors: Abyss
  • Squirrel with a Gun
  • The Casting of Frank Stone
  • Monster Train

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в апреле 2026 года

  • Wild Arms 4 (PS2).