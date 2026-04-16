Неофициальный DLSS 4.5 с генерацией кадров 6X выпустили для GeForce RTX 40

Энтузиасты с помощью DLSS Enabler 4.5.3 активировали режим многокадровой генерации на старых видеокартах, ранее доступный только для последних моделей Nvidia. Об этом сообщает Videocardz.

© Газета.Ru

Технология Multi Frame Generation (MFG) официально поддерживается видеокартами GeForce RTX 50 и обеспечивает кратное увеличение частоты кадров за счет генерации дополнительных промежуточных кадров, достигая прироста производительности до 5–6 раз.

Несмотря на аппаратные ограничения, заявленные производителем, пользователи смогли реализовать частичную эмуляцию MFG на видеокартах GeForce RTX 40. Решение основано на комбинировании алгоритмов DLSS Frame Generation с элементами технологии FSR 3 через инструмент OptiScaler, что позволяет воспроизводить эффекты многокадровой генерации.

Режимы 5X и 6X уже протестированы в ряде проектов, включая Dying Light и Crimson Desert, а совместимость может быть расширена и на другие игры.

Для активации функции пользователям может потребоваться обновление до версии Streamline 2.11, а также ручная настройка параметров через интерфейс утилиты или игровые меню.

