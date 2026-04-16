Компания-разработчик GTA подорожала на $1 млрд после хакерской атаки

Акции компании Take-Two Interactive резко выросли после утечки внутренних данных Rockstar Games, связанных с доходами GTA Online. На это обратило внимание издание GamesRadar+.

© Газета.Ru

До распространения данных, 13 апреля, акции Take-Two закрылись на уровне $201,36, а рыночная капитализация составляла $37,28 млрд. Уже на следующий день после начала торгов бумаги выросли до $207,78, увеличив стоимость компании до $38,48 млрд, что означает прирост более чем на $1 млрд. К концу дня котировки скорректировались до $205,10, однако остались значительно выше предыдущих значений.

Сообщается, что утечка произошла после того, как хакерская группа ShinyHunters, ранее требовавшая у Rockstar выплату $200 тысяч, опубликовала полученные данные. Несмотря на инцидент, реакция рынка оказалась положительной, поскольку инвесторы обратили внимание на высокую прибыльность GTA Online.

При этом текущие показатели остаются ниже прошлогодних максимумов, когда акции компании превышали отметку в 260 долларов. Тогда снижение стоимости было связано, в том числе, с опасениями инвесторов на фоне развития проектов в области искусственного интеллекта, включая инициативу Project Genie (ИИ от Google, который генерирует 3D-среды).

