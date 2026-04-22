Почему китайские студии захватили рынок мобильных игр?

Китайские разработчики мобильных игр занимают верхние строчки топов самых прибыльных. В феврале 2026-го, по данным AppMagic, 7 из 15 наиболее прибыльных мобильных проектов были китайскими: в сумме они за месяц заработали $668 млн. Портал gamesindustry.biz рассказал, в чем секрет успеха студий из Китая, и как им могут противостоять западные.

Доминирование Китая уходит корнями в начало 2000-х, когда разгар ПК-пиратства в стране сделал buy-to-play модель распространения игр тупиковой, и вынудил местных разработчиков сфокусироваться на free-to-play. К моменту, когда мир массово перешел на мобильный гейминг, у Китая уже был 10-летний опыт изучения психологии пользователей.

На мобильных платформах китайские студии сначала покорили домашний рынок. В 2025-м игровой рынок Китая насчитывал 772 млн активных игроков, а его объем оценивался примерно в $50 млрд; свыше 73% прибыли приходились как раз на мобильные проекты. Давление со стороны конкурентов всегда было сильным, глубина монетизации — впечатляющей, а организационные системы были выстроены в условиях, с которыми западным студиям никогда не приходилось сталкиваться.

Отталкиваясь от этого фундамента, китайские разработчики начали расширяться в другие регионы. Первой пробой пера стали стратегии; в частности — 4Х-стратегии. Проекты вроде Rise of Kingdoms и Game of Empires собрали огромную международную аудиторию благодаря архитектуре монетизации и поддержке, которую недооценили западные конкуренты. В 2025-м из 100 самых прибыльных китайских мобильных игр почти половина была стратегиями.

Далее последовал мидкор-сегмент. А за ним — казуальные и гибридные релизы. Паззлы, головоломки три-в-ряд — те, что западные студии считали своими. Они сегодня активно поглощаются китайскими разработчиками.

У компаний из Китая есть ряд преимуществ, которых нет у их западных коллег. Огромный, географически концентрированный пул талантов, культурное принятие посменного графика работы; высокая дисциплина и текучка рабочей силы; менее высокая стоимость труда в больших масштабах; наконец, большее терпение к очень крупным командам и быстрой реструктуризации. Некитайские студии попросту не могут масштабировать свой штат на тысячи сотрудников и проводить найм в индустриальных масштабах. Пытаться составить конкуренцию Китая в этом плане было бы наивно.

Есть и другой важный момент. Китайские таланты не покидают страну. Домашний рынок достаточно большой, чтобы прогрессия карьеры существовала внутри, а языковые и культурные барьеры ограничивают международную мобильность. И напротив, китайским компаниям бывает тяжело получить доступ к таланту извне: для этого обычно нужны приобретения, сделки или выкуп целых студий. Индивидуальный рекрутинг редко работает. Ходят даже слухи, что некоторые крупные компании были готовы выкупить западные студии целиком и релоцировать их, со всеми сотрудниками, в Китай — и это было обязательным условием сделки.

Помимо этого, в Китае существует развитая сеть для обучения новых кадров, которая позволяет специалистам делиться своим опытом, получая за это достаточно щедрое вознаграждение. Наиболее ценными, ходовыми экспертами являются левелдизайнеры, геймдизайнеры, специалисты по игровой экономике и балансу, а также те, кто занимаются системами монетизации. Причем это актуально не только для мобильных игр, но и для консольной/ПК-индустрии.

А поверх всего прочего существует ИИ, который китайские компании открыто принимают. По разным данным, более 80% разработчиков в Китае пользуются генеративным ИИ в создании арта, кода, планировке операций и многом другом. Единственное, что остается западным студиям — напирать на плотность таланта; меньше людей, но большая экспертиза и качество.