Разработчики из Rockstar Games массово перерабатывают

Разработка GTA 6 вступила в заключительную стадию, при этом студии Rockstar перешли на интенсивный режим работы с переработками для своевременного завершения проекта. Нагрузка распределена неравномерно: в Rockstar North в Эдинбурге она умеренная, тогда как в других подразделениях, особенно в Rockstar India, ситуация более напряжённая. Команда QA в Индии выполняет масштабное тестирование, многократно проверяя игровые участки тысячами способов для выявления даже редких ошибок, хотя их вклад часто остаётся недооценённым, несмотря на ключевую роль в обеспечении стабильности продукта. Такие переработки типичны для индустрии AAA-игр, где кранчи сохраняются, несмотря на публичные обещания компаний снизить нагрузку. Об этом сообщает издание pepelac.news.

