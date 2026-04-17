В Windows 10 и 11 усилили защиту от удаленного «захвата» ПК

Microsoft выпустила обновление безопасности для Windows 10 и Windows 11. Оно защищает от атак с помощью RDP-файлов. Как пишут СМИ, через них хакеры могут получить удаленный доступ к вашему компьютеру.

Конфигурационные RDP-файлы используют сисадмины, чтобы настраивать удалённое подключение к другим компьютерам. Но хакеры умеют использовать их во вред. Если вы откроете заражённый RDP-файл, компьютер может незаметно подключиться к серверу хакеров и передать им ваши данные, содержимое дисков и пароли.

Но теперь, после установки апрельского обновления, Windows при первом открытии RDP-файла покажет «обучающее сообщение»: объяснит, что это за файлы и чем опасны.

При каждом последующем открытии будет появляться окно безопасности. В нём написано:

Подписан ли файл проверенным издателем. К какому удалённому компьютеру идёт подключение. Какие папки, данные из буфера обмена и устройства этот файл хочет открыть.

По умолчанию доступ ко всем этим ресурсам отключён. Вы должны сами разрешить его.