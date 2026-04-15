В Xbox подумывают об эксклюзивах

* Один игрок сильно обиделся на Cities: Skylines и оставил об игре отрицательный отзыв в Steam. Ему очень не понравилось, что обновления постоянно ломают модификации, а без оных игра вообще не впечатляет. «Регулярные обломы с обновлениями сделали игру самой разочаровывающей и раздражающей в моей жизни», - заключил он свой отзыв. «Ну и что? - спросите. – Первый раз что ли?». Именно что в первый, если учесть, сколько чувак в игру наиграл – 29 908 часов. Это уже какой-то совершенно новый уровень мазохизма даже если половину этого времени его компьютер просто простоял включенным с игрой.

* Главред Windows Central Джез Корден утверждает, что внутри Xbox идут горячие дискуссии на тему возвращения эксклюзивов. В последние пару-тройку лет Microsoft все больше отдалялась от «консолидации» своих игр на собственных приставках, однако с приходом новой метлы в лице Аши Шармы там задумались над тем, так ли уж хорош курс на полную открытость своих игр. Ибо без эксклюзивов платформа теряет идентичность и может, в конце концов, совсем потеряться. А Microsoft вроде бы хочет и дальше развивать консольное направление.